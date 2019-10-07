Підозрюваним у нападі на Башира є брат зірки світового боксу Шилдс

Спочатку тренер посварився з сестрою американки

Перед церемонією зважування бою Хабазін (20-3, 7 КО) і Шилдс (9-0, 2 КО) за пояса WBO і WBC в першій середній вазі Алі Башир вступив у перепалку з сестрою американки, а потім на нього напав Артіс Джекел Мак.

Про це повідомляє Showtime.

Особа нападника спочатку залишалася невідомою. Однак джерело назвали його ім'я. Ним виявився брат зіркової Шилдс - Артіс Джекел Мак . І це при тому, що боксерка запевняла, що ніхто з її команди не був причетний до нападу.

У поліції міста Флінт підтвердили, що підозрюваний затриманий, але звинувачення йому ще поки не пред'явлено. Самі поліцейські ім'я нападника не називають.

Відзначимо, що Башир отримав пошкодження не від самого удару, а від падіння на бетонну підлогу. Тренер ударився обличчям і був змушений перенести операцію.

Нагадаємо, Усик підтримав свого колишнього тренера.