Підозрюваним у нападі на Башира є брат зірки світового боксу Шилдс

Джерело - xsport.ua.
Перед церемонією зважування бою Хабазін (20-3, 7 КО) і Шилдс (9-0, 2 КО) за пояса WBO і WBC в першій середній вазі Алі Башир вступив у перепалку з сестрою американки, а потім на нього напав Артіс Джекел Мак.
Про це повідомляє Showtime.
Особа нападника спочатку залишалася невідомою. Однак джерело назвали його ім'я. Ним виявився брат зіркової Шилдс - Артіс Джекел Мак . І це при тому, що боксерка запевняла, що ніхто з її команди не був причетний до нападу.
У поліції міста Флінт підтвердили, що підозрюваний затриманий, але звинувачення йому ще поки не пред'явлено. Самі поліцейські ім'я нападника не називають.
Відзначимо, що Башир отримав пошкодження не від самого удару, а від падіння на бетонну підлогу. Тренер ударився обличчям і був змушений перенести операцію.
Нагадаємо, Усик підтримав свого колишнього тренера.