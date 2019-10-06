У дев'ятому раунді бою проти мексиканця Лопеса Морено українець вирішив уточнити скільки раундів він повинен провести в цьому бою

Джерело - Інтер.

Український боксер Денис Берінчик (11-0-0, 7 КО) провів захист титулу Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкий вазі.

Проте він не знав скільки йому доведеться битися.

У дев'ятому раунді бою проти мексиканця Лопеса Морено українець вирішив уточнити скільки раундів він повинен провести в цьому бою.

Після бою Денис сказав своєму промоутеру Олександр Красюк: "Говорили, що 10. У дев'ятому раунді я дізнався, що 12 раундів".

Нагадаємо, Митрофанов ефектно нокаутував суперника на вечері боксу у Києві.