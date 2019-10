Український середньоваговик Сергій Деревянчеко (13-2, 10 КО) поступився Геннадію Головкіну (40-1-1, 35 КО) в бою за титули IBO і IBF одноголосним рішенням суддів - 112:115, 112:115, 113:114.

На думку представників ЗМІ, перемога повинна була дістатися Дерев'янченку:

Boxing Scene - 115:112 на користь Дерев'янченко

ESPN - 114:113 на користь Дерев'янченко

Майк Коппінгер (відомий журналіст) - 114:113 на користь Дерев'янченка.

GGG sweeps the championship rounds on my card, but I have it for Derevyanchenko, 114-113. Scores will be interesting, could go either way #GGGDerevyanchenko