Дерев'янченко не поступився Головкіну по статистиці ударів

Українець значно перевершив казахстанця в силових ударах

Джерело - Чемпіон.

Стала відома статистика ударів поєдинку між новим чемпіоном IBF і IBO в середній вазі Геннадієм Головкіна проти Сергія Дерев'янченко.

Про це повідомляє CompuBox.

Головкін був кращим в джебах: 107 з 406 викинутих ударів передньою рукою досягли мети. У Дерев'янченка 47 точних джебів з 266 викинутих.

Однак українець значно перевершив казахстанця в силових ударах. Сергій доніс 183 акцентованих ударів з 472 викинутих. У Головкіна статистика в 136 точних попадань з 314 нанесених.

Загальна статистика ударів: Дерев'янченко - 230 точних ударів з 738 викинутих. Головкін - 243 точних удари на 720 викинутих.

Нагадаємо, Дерев'янчека та Головкіна госпіталізували після бою.