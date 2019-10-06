Дерев'янченко не поступився Головкіну по статистиці ударів

Джерело - Чемпіон.
Стала відома статистика ударів поєдинку між новим чемпіоном IBF і IBO в середній вазі Геннадієм Головкіна проти Сергія Дерев'янченко.
Про це повідомляє CompuBox.
Головкін був кращим в джебах: 107 з 406 викинутих ударів передньою рукою досягли мети. У Дерев'янченка 47 точних джебів з 266 викинутих.
Однак українець значно перевершив казахстанця в силових ударах. Сергій доніс 183 акцентованих ударів з 472 викинутих. У Головкіна статистика в 136 точних попадань з 314 нанесених.
Загальна статистика ударів: Дерев'янченко - 230 точних ударів з 738 викинутих. Головкін - 243 точних удари на 720 викинутих.
Final Punch Stats for #GGGDerevyanchenko: pic.twitter.com/mZgaMuWHhu— CompuBox (@CompuBox) October 6, 2019
Нагадаємо, Дерев'янчека та Головкіна госпіталізували після бою.