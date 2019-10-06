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Дерев'янченко не поступився Головкіну по статистиці ударів

Сьогодні 09:17 291 0
Українець значно перевершив казахстанця в силових ударах
Дерев'янченко не поступився Головкіну по статистиці ударів
#Дерев'янченко, #Головкін

Джерело - Чемпіон.

Стала відома статистика ударів поєдинку між новим чемпіоном IBF і IBO в середній вазі Геннадієм Головкіна проти Сергія Дерев'янченко.

Про це повідомляє CompuBox.

Головкін був кращим в джебах: 107 з 406 викинутих ударів передньою рукою досягли мети. У Дерев'янченка 47 точних джебів з 266 викинутих.

Однак українець значно перевершив казахстанця в силових ударах. Сергій доніс 183 акцентованих ударів з 472 викинутих. У Головкіна статистика в 136 точних попадань з 314 нанесених.

Загальна статистика ударів: Дерев'янченко - 230 точних ударів з 738 викинутих. Головкін - 243 точних удари на 720 викинутих.

Нагадаємо, Дерев'янчека та Головкіна госпіталізували після бою.

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