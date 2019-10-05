Дерев'янченко - Головкін: прогноз букмекерів на бій за титул IBF

Джерело - Чемпіон.

Українець Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) проведе бій проти легендарного Геннадія Головкіна (39-1-1, 35 КО) за вакантний титул IBF у середній вазі (72,6 кг).

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На думку експертів Парі Матч Головкін є безсумнівним фаворитом поєдинку. На перемогу казахського боксера букмекери дають коефіцієнт 1.21, на нічию - 26, а на перемогу Дерев'янченка - 4.5.

Дерев'янченко в останньому бої, який відбувся 28 жовтня 2018 року, програв роздільним рішенням суддів американцю Джейкобсу (35-3, 29 КО), проте знову отримав шанс вибороти титул.

Також на кону стоятиме, і менш значимий, пояс IBO.