Головкін: Якщо я поб'ю Дерев'янченка, то у мене буде прекрасне майбутнє

Колишній чемпіон світу в середній вазі Геннадій Головкін повністю сконцентрований на майбутнього бою за вакантний пояс IBF з українцем Сергієм Дерев'янченком.

Про це розповів сам боксер.

Актуально: Дерев'янченко провів відкрите тренування перед поєдинком проти Головкіна

"Я хочу залишитися при своєму стилі. Якщо Сергій дасть мені шанс в стартових раундах - я його нокаутую. Зараз я на 100% сфокусований на цьому поєдинку. Якщо я його поб'ю, то у мене буде прекрасне майбутнє. Я хочу багато чого: боїв, іменитих суперників ", - наводить слова Головкіна RingTV.