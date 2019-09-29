Ломаченко не має шансів у бою проти Девіса – промоутер

Леонард Еллербі прокоментував можливий бій між Ломаченко та Девісом

Чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBC у легкій вазі Василь Ломаченко не має шансів у бою проти американського боксера Джерванта Девіса.

Про це розповів голова промоутерської компанії Mayweather Promotions Леонард Еллербі, який представляє інтереси американця.

"Ломаченко - неймовірний боксер, але у нього немає шансів у бою з Девісом. Джерванта зможе перемогти всіх в легкій ваговій категорії. Абсолютно всіх. Не хочу розкривати наш потенційний план на цей бій, але перемога буде за нами. У своїх минулих боях йому навіть не потрібно було розкривати весь свій потенціал. Все, що ви до цього бачили - як він відправляв людей спати", - відзначив Еллербі.

Нагадаємо, Хейні хоче повторити досягнення Ломаченка.

Також, Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу.