Бій Коммі - Лопес офіційно затверджений, переможець буде битися з Ломаченком

Коммі і Лопес зустрінуться 14 грудня

Підтверджено поєдинок між чемпіоном IBF у легкій вазі Річардом Коммі проти офіційного претендента на титул Теофімо Лопеса.

Про це повідомив президент Top Rank Тодд Дюбеф.

"Це буде захоплюючий поєдинок. Топовий проспект Лопес буде протистояти справжньому крутому ветерану Річарду Коммі", - сказав Дюбеф.

Боксери визначать найсильнішого 14 грудня о Нью-Йорку на арені Madison Square Garden.

Переможець в першій половині 2020 роки проведе поєдинок проти чемпіона WBC, WBA, WBO в легкій дивізіоні Василя Ломаченка.

Раніше, російський боксер кинув виклик Ломаченку.

Також, Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу.