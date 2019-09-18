Джошуа: Люди кажуть, що програв, але я називаю це випадковістю

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа e першому бою з Руїсом був розслаблений.

Про це він пообіцяв в інтерв'ю ВВС.

"Мені необхідно підходити до поєдинків більш зарядженим. Я знаю, на що здатний. Ставки дуже високі. Я вийду в ринг з серйозним настроєм. У першому бою з Руїсом я був розслаблений. Це може зробити різницю.

Я пережив траур через ураження і задав собі всі питання, про які ви думаєте. Люди кажуть, що я програв, але я називаю це випадковістю. Не можу дочекатися можливості побитися з Руїсом. Кожен раз, коли я бився проти чемпіонів, я був на висоті", - сказав Джошуа.