Кролла може завершити кар'єру після наступного бою

Британець планує провести ще один бій 2 листопада

Британський боксер Ентоні Кролла (34-7-3, 13 KO) може завершити кар'єру після наступного поєдинку 2 листопада в Манчестері, опонент в якому поки невідомий.

Про це він написав в Instagram.

"Це буде останній бій. Він повинен пройти в Манчестері. Буде важко йти, але я планую продовжувати займатися спортом. Я в очікуванні поєдинку 2 листопада", - зазначив Кролла.

Нагадаємо, свій попередній бій Ентоні Кролла провів проти українського чемпіона світу Василя Ломаченко 12 квітня та поступився йому технічним нокаутом у 4-му раунді.