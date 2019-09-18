Кролла може завершити кар'єру після наступного бою

Джерело - sport.ua.
Британський боксер Ентоні Кролла (34-7-3, 13 KO) може завершити кар'єру після наступного поєдинку 2 листопада в Манчестері, опонент в якому поки невідомий.
Про це він написав в Instagram.
"Це буде останній бій. Він повинен пройти в Манчестері. Буде важко йти, але я планую продовжувати займатися спортом. Я в очікуванні поєдинку 2 листопада", - зазначив Кролла.
Нагадаємо, свій попередній бій Ентоні Кролла провів проти українського чемпіона світу Василя Ломаченко 12 квітня та поступився йому технічним нокаутом у 4-му раунді.