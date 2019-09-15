Тайсон Ф’юрі (29-0-1, 20 КО) вже не здатний показувати свій найкращий бокс.

Про це розповів чемпіон світу WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (41-0-1, 40 КО)

"Всі, хто бачив цей бій, розуміють, що Ф'юрі - вже не той боєць, яким був раніше. Саме це я і роблю зі своїми суперниками - завершую їх кар'єри. Я найгірший людина на планеті. Коли Ф'юрі пережив після мого удару струс, він щось втратив. З Тайсоном покінчено. Я не можу дочекатися нашого поєдинку, адже в першому бою він бився проти не найкращою версією мене. А ось Ф'юрі тоді був на піку.

Я зроблю Ф'юрі відразу ж, як тільки потраплю по ньому справа. Ляльки вуду і циганська магія не допоможуть Тайсону, коли він вийде зі мною в ринг. У мене дуже погані наміри, повірте мені. Це буде короткий і дуже цікавий вечір", – розповів Вайлдер.