Ломаченко буде чекати на бій з Коммі або Лопесом за титул IBF

Джерело - sport.ua.
Українському боксеру Василю Ломаченку доведеться чекати весни наступного року, коли попередньо пройде бій за титул IBF.
Про це промоутер українця Боб Арум заявив BoxingScene.
"Якщо не буде ніякої неймовірно привабливої пропозиції, то Ломаченко готовий чекати і в цьому році вже не битися. Про це сказав його менеджер Егіс Клімас.
У цьому випадку йому доведеться чекати бою до наступного року з переможцем Коммі - Лопес", - сказав Арум.
Раніше повідомлялося, що до поєдинку з Річардом Коммі або Теофімо Лопесом за пояс IBF і звання абсолютного чемпіона своєї ваги українець Василь Ломаченко проведе один проміжний бій.
Нагадаємо, Ломаченко взяв участь в освяченні боксерського залу у Запоріжжі.