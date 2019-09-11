Роуч: Я втомився чути, що Ломаченко найкращий боєць у світі, тому що це не так

Тренер 40-річного філіппінського напівсередньоваговика Менні Пакьяо (61-7-2, 39 КО) Фредді Роуч хоче щоб його підопічний зустрівся з українцем Василем Ломаченком.

Про це Роуч заявив Fino Boxing.

"Майкі Гарсія стане непоганим суперником для Пакьяо. Може бути, вони зроблять це в напівсередній вазі або щось на зразок того. Ми хотіли б ще раз зустрітися з Мейвезером, але він забився кудись і плаче.

Я хочу, щоб Менні бився з Ломаченком. Він єдиний, хто тренується під керівництвом свого батька. Я втомився чути про те, що він найкращий боєць у світі, тому що це не так", - сказав Роуч.