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Повєткін може провести бій проти екс-суперника Усика

Сьогодні 20:09 524 0
Росіянин виступить в андеркарті бою Руїс - Джошуа
Повєткін може провести бій проти екс-суперника Усика
#Повєткін, #Усик

Джерело - xsport.ua.

Екс-претендент на титул чемпіона світу в надважкій вазі Олександр Повєткін (35-2, 24 КО) може провести бій проти 31-річного американця Майла Хантера (17-1, 12 КО).

Про це повідомляє RingPolska.

Бій може відбутися 7 грудня о Саудівської Аравії в андеркарті реваншу Енді Руїса (33-1, 22 КО) і Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

Відзначимо, що єдиної поразки на профі-рингу Хантер зазнав у квітні 2017 бою проти Олександра Усика (16-0, 12 КО). Наступний бій американець повинен провести 13 вересня проти ще одного росіянина Сергія Кузьміна (15-0, 11 КО).

Нагадаємо, Повєткін і Ф'юрі почали переговори про проведення бою.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко хоче провести поєдинок з Коммі.

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