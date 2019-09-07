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Воррінгтон: Готовий зустрітися на рингу з Ломаченком

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Воррінгтон: Готовий зустрітися на рингу з Ломаченком
#Ломаченко, #Воррінгтон

Джерело - xsport.ua.

Чемпіон світу в напівлегкій вазі за версією IBF Джош Воррінгтон (29-0, 6 КО)  хоче провести бій з чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBC, WBO і WBA Василем Ломаченком (14-1, 10 КО).

Про це Джош заявив в інтерв'ю EsNews.

"Я дивився бій Ломаченка з Кемпбеллом. Відмінний виступ і дуже якісний поєдинок, два супертехнічним генія в одному рингу. Вважаю Ломаченка найкращим боксером Р4Р на сьогодні.

Чому б мені не битися з кращим з кращих? Я готовий до цього. Хочу битися з чемпіонами та кращими бійцями мого ваги", - сказав Воррінгтон.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко хоче провести поєдинок з Коммі.

Нагадаємо, Повєткін і Ф'юрі почали переговори про проведення бою.

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