Кіт Турман (29-0, 22 КО) намагаєтсяь уникнути бою з чемпіоном світу за версією IBF Ерролом Спенсом (25-0, 21 КО).

Про це заявив сам Спенс.

"Кіт Турман мені не подобається більше, ніж Портер. Я давно хотів з ним побитися, але Турман кожен раз уникав зі мною бою. Навіть, коли мій рекорд кар'єри був 14-0, я намагався зустрітися з ним в рингу, але нічого не вийшло. Я вважаю його просто неприємною особистістю", - сказав Спенс.