Легендарний боксер завітав до Києва

Легендарний боксер Майк Тайсон, який відвідав з візитом Україну, приєднався до соціальної акції федерації боксу України під назвою Команда Зірок.

Про це повідомляє сайт федерації.

"Легенда світового боксу, колишній абсолютний чемпіон світу Майк Тайсон підтримав соціальний проект Федерації боксу України. З метою популяризації спорту і, зокрема, боксу в Україні, а також підтримки національних збірних перед важливими стартами, федерація боксу України запускає масштабну всеукраїнську акцію Команда Зірок", - йдеться у повідомлені.

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"В команду зірок приєднаються кумири сучасної молоді: співаки, актори, шоумени, артисти, відомі українці, які своїм прикладом здорового способу життя і регулярними заняттями спортом допомагають сотням тисяч українських підлітків вибрати правильний життєвий шлях", - сказано в заяві федерації боксу України.

Нагадаємо, Тайсон вважає Ломаченка найкращим боксером світу.

Джерело - Федерація боксу України.