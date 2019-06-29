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Після зупинки бою злякався, що перемогу віддадуть супернику – Вихрист

Вчора 23:08 538 0
Український боксер Віктор Вихрист прокоментував свою перемогу на Європейських іграх у Мінську
Після зупинки бою злякався, що перемогу віддадуть супернику – Вихрист

Випадкове розсічення могло вартувати українського важковаговику перемоги.

Про це розповів переможець Європейських ігор Віктор Вихрист.

"Останній бій був важким, налаштовувався на нього, проходив непогано, до останнього раунду. Ми в ньому трохи головами зіткнулися, так буває в боксі. Ну ось, через розсічення зупинили бій. Але, слава Богу за очками я був трохи попереду і виграв.

Коли зупинили бій, то я злякався, думав, що віддадуть йому перемогу. А так, по бою не можу сказати, що 100% впевненість була, але відчувалося, що веду бій. Кожен бій на турнірі був по-своєму важкий. Для мене це величезний досвід", - відзначив Віктор Вихрист.

Нагадаємо, Віктор Вихрист переміг у фіналі боксера із Франції Мурада Алієва.

Раніше повідомлялося, що Хижняк знищив суперника у півфіналі Європейських ігор.

Джерело - Чемпіон.

#Вихрист, #бокс, #Європейські ігри
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