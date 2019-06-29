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Перемога на Європейських іграх є великим кроком перед Олімпіадою – Вихрист

Сьогодні 20:45 448 0
Український боксер Віктор Вихрист прокоментував свою перемогу на Європейських іграх у Мінську
Перемога на Європейських іграх є великим кроком перед Олімпіадою – Вихрист

Здобуте золото важковаговиком Віктором Вихристом є вагомим кроком перед Олімпіадою в Токіо.

Про це розповів сам боксер.

"Для мене дуже важливо це золото. Це був перший бій з ним, хороший боєць. Добре, що я з ним зустрівся і на майбутнє будемо його вивчати.

Ця перемога - великий крок перед Олімпійськими іграми. Це був один з найважливіших турнірів перед Токіо, можливо, найважливіший", – розповів Вихрист.

Нагадаємо, Віктор Вихрист переміг боксера із Франції Мурада Алієва.

Раніше повідомлялося, що Хижняк знищив суперника у півфіналі Європейських ігор.

Джерело - Чемпіон.

#бокс, #Вихрист, #Європейські ігри
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