Здобуте золото важковаговиком Віктором Вихристом є вагомим кроком перед Олімпіадою в Токіо.

Про це розповів сам боксер.

"Для мене дуже важливо це золото. Це був перший бій з ним, хороший боєць. Добре, що я з ним зустрівся і на майбутнє будемо його вивчати.

Ця перемога - великий крок перед Олімпійськими іграми. Це був один з найважливіших турнірів перед Токіо, можливо, найважливіший", – розповів Вихрист.