Ганцю, швидше за все, доведеться боксувати з Теофімо Лопесом

Володар титулу IBF у легкій вазі Річард Коммі (29-2, 26 КО) заявив, що його не турбує наступна захист титулу після перемоги над екс-чемпіоном світу за версією WBO Реймундо Бельтраном (36-9-1, 22 КО).

Про це повідомляє xsport.ua.

Обов'язковим претендентом на титул ганського боксера цілком може стати грізний американець Теофімо Лопес (13-0, 11 КО).

"Я не турбуюся про наступний захисту. Зараз нічого не можу сказати з цього приводу. Ми обговоримо це разом з моєю командою найближчим часом", - сказав Коммі.

У разі другого успішного захисту титулу, Коммі зробить ще один крок до протистояння з чемпіоном WBA і WBO Василем Ломаченко (13-1, 10 КО), націленого об'єднати пояси в легкій вазі.

Нагадаємо, Ломаченко може зустрітися з Лопесом уже наступного року.

Джерело - xsport.ua.