Сіренко достроково переміг російського боксера Бахтова

У рамках вечора боксу в Преторії (ПАР) відбувся бій, в якому чемпіон WBF International і German International Владислав Сіренко зустрічався з представником Росії Денисом Бахтовим.

Українець повністю домінував на рингу протягом усього поєдинку. Рефері зупинив бій в 7-му раунді з 8 запланованих. Сіренко переміг технічним нокаутом.

Раніше повідомлялося, що Сіренко здолав Робутті брутальним накаутом.

Нагадаємо, що Усик є обов'язковим претендентом на чотири пояси в суперважкій вазі.

Джерело - sport.ua.