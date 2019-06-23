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Сіренко достроково переміг російського боксера Бахтова

Сьогодні 18:41 930 0
Сіренко достроково переміг російського боксера Бахтова

У рамках вечора боксу в Преторії (ПАР) відбувся бій, в якому чемпіон WBF International і German International Владислав Сіренко зустрічався з представником Росії Денисом Бахтовим.

Українець повністю домінував на рингу протягом усього поєдинку. Рефері зупинив бій в 7-му раунді з 8 запланованих. Сіренко переміг технічним нокаутом.

Раніше повідомлялося, що  Сіренко здолав Робутті брутальним накаутом.

Нагадаємо, що Усик є обов'язковим претендентом на чотири пояси в суперважкій вазі.

Джерело - sport.ua.

#Сіренко, #Бахтов
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