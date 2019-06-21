Екс-чемпіону світу Ентоні Джоушуа (22-1, 21 КО) слід змінювати свій підхід до своєї кар’єри боксера.
Про це розповів відомий спеціаліст Фредді Роуч
"У нас з Джошуа дружні стосунки. Мені здається, що вони вибрали не того боксера. Руїс отримав пропозицію провести бій у відповідний час, він добре тренувався. Якби Енді не був готовий, то він просто не погодився б. Ось тепер маємо нового мексиканця - чемпіона світу.
Я думаю, що якщо Джошуа повністю не змінить свій підхід, то знову програє Руїсу. Після бою з Володимиром Кличком Ентоні повільно скочується вниз", - розповів він.
Відзначимо, що Роуч працював із Володимиром Кличко, а найбільших успіхів він досяг з філіппінським боксером Менні Пак'яо.
Нагадаємо, Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу.
Також повідомлялася можлива дата реваншу Джошуа-Руїс.
Джерело - xsport.ua.