Екс-чемпіону світу Ентоні Джоушуа (22-1, 21 КО) слід змінювати свій підхід до своєї кар’єри боксера.

Про це розповів відомий спеціаліст Фредді Роуч

"У нас з Джошуа дружні стосунки. Мені здається, що вони вибрали не того боксера. Руїс отримав пропозицію провести бій у відповідний час, він добре тренувався. Якби Енді не був готовий, то він просто не погодився б. Ось тепер маємо нового мексиканця - чемпіона світу.

Я думаю, що якщо Джошуа повністю не змінить свій підхід, то знову програє Руїсу. Після бою з Володимиром Кличком Ентоні повільно скочується вниз", - розповів він.