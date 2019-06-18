Екс-чемпіона світу Тайсон Ф'юрі (28-0-1, 20 КО) є найкращим суперважковаговиком у світі.

Про це розповів екс-чемпіон світу британець Тоні Белью, повідмоляє Talk Sport.

"Тут не може бути помилки - Тайсон Ф'юрі з гігантським відривом технічно кращий суперважковаговик на планеті. Він краще за всіх. Просто йому не вистачає деяких речей, наприклад, чистої грубої сили, як у Ентоні Джошуа. Але, як ми бачили недавно, силу можна перемогти іншими речами - таймингом і різноманітністю ударів.

У кожного суперважковаговика є свій недолік. Ф'юрі падає, але він встає. Його ніколи не можна списувати з рахунків", – розповів Белью.