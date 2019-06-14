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Ф'юрі: Вайлдер стверджує, що я погодився на бій, тому що він шматок лайна

Сьогодні 11:07 300 0
Вогняний спіч від Циганського короля
Ф'юрі: Вайлдер стверджує, що я погодився на бій, тому що він шматок лайна
Тайсон Ф'юрі

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі (27-0-1, 19 КО)  не підписував контракт на реванш з чемпіоном світу WBC Деонтеєм Вайлдером (40-0-1, 39 КО).

Слова Циганського короля назводить boxingscene.com.

"Я нічого не підписував. Принаймні, я про це не знаю. Може, хтось підписав контракт на реванш від мого імені, але це незаконно. Вайлдер стверджує, що я погодився на бій, тому що він шматок лайна. Він просто намагається похайпити на моєму імені.

Ви всі бачили, що найкращі суперважкоатлети світу можуть отримати по обличчю, хіба не так? Володимир Кличко був найкращим представником хевівейту, поки я не відшльопав його на очах у всієї Німеччини. Ми всі знаємо, що найкращі бійці дивізіону можуть по кілька разів опинятися в нокауті, їх можна побити. Ми всього лише люди. Так що в рингу може статися все що завгодно", - сказав Ф'юрі.

Раніше Вайлдер повідомив, що його проти Ф'юрі відбудеться на початку 2020 року.

Нагадаємо, що Ф’юрі хоче провести три поєдинки до кінця року.

Джерело - boxingscene.com.

#Ф'юрі, #Вайлдер
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