Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу

Усик - шостий

Чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу.

За версією ESPN.

У десятку найкращих в так званому рейтингу P4P (незалежно від вагової категорії) також входить ще один українець, чемпіон IBF у важкій вазі Олександр Усик, який займає 6-ту позицію.

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З ТОП-10 випав Ентоні Джошуа, який програв свій останній бій Енді Руїсу.

Десятка найкращих боксерів за версією ESPN:

1. Василь Ломаченко (Україна)

2. Теренс Кроуфорд (США)

3. Сауль Альварес (Мексика)

4. Наойя Інуе (Японія)

5. Еррол Спенс (США)

6. Олександр Усик (Україна)

7. Геннадій Головкін (Казахстан)

8. Хуан Франсиско Естрада (Мексика)

9. Майки Гарсія (США)

10. Деонтей Вайлдер (США)

Раніше Ломаченко назвав свою версію найкращих боксерів світу

Джерело - sport.ua.