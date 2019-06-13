Наразі реванш між колишнім абсолютним чемпіоном світу в крузервейті Олександром Усиком (16-0, 12 КО) та Муратом Гассієвим (26-1, 19 КО) неамає сенсу.

Так вважає перший тренер росіянина Віталій Сланов.

"Зараз про реванш немає сенсу говорити. Треба і Усику, і нам дійти до реваншу. Для того щоб повторна зустріч була цікавішою, вони повинні прибрати декількох "топів" і дійти один до одного", - заявив тренер.

Нагадаємо, Гассієв вийде вперше на ринг після поразки від Усика.

Раніше повідомлялося, що Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу.

Джерело - xsport.ua.