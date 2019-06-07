Хан: Негайний реванш - найбезглуздіша помилка Джошуа

Британець Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) не має поспішати з реваншем проти чемпіона в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Енді Руїса (33-1, 21 КО).

Про це розповів британський боксер Амір Хан (33-5, 20 КО) в інтерв'ю BoxingScene.

"Коли я почув, що Джошуа зробить це, я подумав, що це найгірша помилка, яку він міг зробити. Послухайте, Руїс буде сповнений впевненості, вступаючи в цей бій, а Джошуа буде трохи на краю. Я думаю, що це дуже погано - негайний реванш, і я не можу повірити, що Едді змушує його повернутися прямо зараз. Я думаю, що йому потрібна хороша легка перемога нокаутом - може бути, дві, а потім провести реванш. Він був чемпіоном у суперважкій вазі, але тримаю парі, він плакав тієї ночі. Коли ви втратили всі пояси, це як ніби ви втратили своїх дітей. Я ось втратив друзів. Друзі, які були моїми прихильниками, обернулися і сказали, що я закінчив. Люди перестають відповідати на ваші дзвінки, великі контракти залишають вас. У мене були контракти з Reebok, який платив мені багато грошей, і вони просто вмили руки", - сказав Хан.

Нагадаємо, що Джошуа сенсаційно поступився Руїсу та втратив усі пояси.

Раніше стала відома можлива дата реваншу Джошуа-Руїс.

Джерело - BoxingScene.