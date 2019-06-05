Людину з тілом Аполлона принизив пухляш з лицем підлітка – Ф'юрі про поразку Джошуа

Екс-чемпіон світу Тайсон Ф'юрі не вірить у реванш Ентоні Джошуа у поєдинку проти Енді Руїса.

Про це повідомляє Boxing Scene.

"Ви можете собі таке уявити? У вас статура, як у Аполлона, ви красуєтесь на обкладинках модних журналів, вас вважають стовідсотковим фаворитом і раптом все котиться псу під хвіст, коли вас, на очах у всього світу, принижує в рингу пухляш з лицем підлітка, який з'їв всі снікерси і марси у всій Каліфорнії. Який сором. На його місці, я б втік з рингу і більше ніколи не показувався на публіці.

Енді (Руїс) знову винесе його. Він для Джошуа як криптоніт для cупермена. Його напористий стиль знову все вирішить", – розповів Ф'юрі.

Раніше повідомлялося, що Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу.

Нагадаємо, перемога Руїса над Джошуа перекреслила плани Усика.

Джерело - xsport.ua.