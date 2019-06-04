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Ломаченко: Бій з Кемпбеллом не порушує правил WBC

Сьогодні 21:51 481 0
Ломаченко: Бій з Кемпбеллом не порушує правил WBC

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко призначений в якості претендента на бій з Люком Кемпбеллом за вакантний титул WBC.

Про ситуацію, яка склалася після призначення поділився сам боксер в коментарі особистому YouTube-каналу.

Раніше промоутер британця Едді Гірн заявив, що призначати українця майбутнім суперником Кемпбелла було несправедливо стосовно інших.

"Природно, це був найкращий варіант. Шанс битися за пояс WBC. Я все ближче підходжу до своєї мети - об'єднання титулів. Тепер я можу боксувати за третій пояс. Не хочу забігати вперед, але організувати бій за четвертий пояс буде дуже легко, тому що Ком сидить на контракті у Top Rank. У мене є шанс і я буду його використовувати.

Едді Гірн правильно обурюється. Два його боксери могли оскаржити цей титул. Тепер сюди втрутився учасник з іншого боку. Він абсолютно правий я його підтримую. Але я хочу прояснити ситуацію. У статуті WBC маленьким шрифтом написано, що вони мають право дати шанс боротися за титул якщо бачать, що людина цього гідна. Якщо він чемпіон за іншими версіями, і він сильний - йому можуть дати шанс. Вони не порушували правила.

Гірн обурюється, але він може піти в суд. Але він не зробив цього, адже розуміє, що програє. Так, це виключення. Але WBC діяла в рамках правил і ніхто нічого не порушив. Для мене це позитивний результат", - розповів Ломаченко.

Нагадаємо, Ломаченко почав підготовку до бою з Кемпбеллом.

Джерело - Чемпіон.

#Ломаченко, #Кемпбелл, #Гірн
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