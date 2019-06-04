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Отец @andy_destroyer13 не сдержался и расплакался прямо во время интервью 😳 . Его сын, напомним, сенсационно победил @anthony_joshua и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям #WBA, #WBO, #IBF и #IBO 😎 . 🎥 @boxingkingmedia . #бокс #новостибокса #джошуа #джошуаруис #лакипанчнет #boxing #boxingnews #joshua #joshuaruiz #luckypunchnet