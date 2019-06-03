Руїс після перемоги над Джошуа очолив рейтинг найкращих боксерів планети

Новий чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Енді Руїс (33-1, 22 КО) Енді Руїс очолив рейтинг найкращих боксерів планети.

За версією BoxRec.

Мексиканець після перемоги над Ентоні Джошуа в оновленому рейтингу піднявся на 13-й позицій, британець же втратив два місця і тепер він третій у світі. На другій позиції залишився чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер.

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ТОП-10 найкращих боксерів планети:

Енді Руїс (Мексика)

Деонтей Вайлдер (США)

Ентоні Джошуа (Великобританія)

Тайсон Ф'юрі (Великобританія)

Олександр Повєткін (Росія)

Ділліан Вайт (Великобританія)

Джаррелл Міллер (США)

Луїс Ортіз (Куба)

Кубрат Пулєв (Болгарія)

Джозеф Паркер (Австралія)

Джерело - sportarena.com.