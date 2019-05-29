Далакян залишить відбиток своєї долоні для проекту Klitschko Expo Стіна чемпіонів

Чемпіон світу WBA в найлегшій вазі (до 50,8 кг) Артем Далакян залишить відбитки своєї долоні для проекту KlitschkoExpoСтіна чемпіонів та розповість про свою підготовку до чемпіонського бою 15 червня.

Про це повідомляє klitschko-brothers.com.

Захід відбудеться 30 травня в KlitschkoExpo (НСК Олімпійський). Початок о 12:00.

Раніше Леннокс Льюїс та Евандер Холіфілд лишили відбитки долонь для проекту KlitschkoExpoпід час свого перебування в Києві в рамках 56-го Конгресу WBC, трохи пізніше до них приєднався славнозвісний Арнольд Шварценеггер.Серед українців цю місію вже виконали чемпіон WBC Олександр Гвоздик і екс-чемпіони Аліна Шатернікова, Сергій Дзінзірук, Віктор Постол, Андрій Котельник, В’ячеслав Сенченко та Юрій Нужненко.

Нагадаємо, Далакян отримає гонорар у криптовалюті.

Джерело - klitschko-brothers.com.