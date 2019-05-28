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Тагоє: Настав час битися з Ломаченком

Сьогодні 15:11 461 0
Тагоє: Настав час битися з Ломаченком

Перший номер рейтингу WBO в легкій вазі і володар поясу IBF International в цьому ж дивізіоні Еммануель Тагоє кинув виклик Василю Ломаченко. 

Про це повідомляє xsport.ua з посиланням на UTV.

"Це мій час, щоб довести всьому світу, Гані, і особливо моїм фанатам, що я найкращий.

Я збираюся провести розминку, поки чекаю, що мій менеджер узгоджує контракт з командою Ломаченко. Я завжди викликав його, і тепер для мене настав час битися з Ломаченко і перемогти його.

Протягом 16 років я важко працював і вже спробував смак поразки. Це мій час. Я працював, щоб отримати цей бій за пояс чемпіона світу. Бог знає, що настав мій час, і я готовий", - сказав боксер.

Нагадаємо, українець Василь Ломаченко вважається явним фаворитом бою з британцем Люком Кемпбеллом, в якому буде розіграно вакантний чемпіонський пояс в легкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). Та є найкращим боксером світу.

Джерело - xsport.ua.

#Тагоє, #Ломаченко, #виклик
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