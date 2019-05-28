Гірн задумав звести Хантера з Повєткіним або Усиком

Американському супертяжеловесу Майклу Хантеру пора підвищити рівень опозиції, щоб в найближчому майбутньому претендувати на бій з чемпіоном світу в цій вазі Ентоні Джошуа.

Про це заявив британський промоутер Едді Гірн інтерв'ю IFL TV.

"Мені потрібно організувати йому бій проти топового претендента, і якщо він переможе, тоді він опиниться на порозі відбіркового поєдинку або, можливо, бою проти Ентоні Джошуа.

Є три перемоги в суперважкій вазі - Баколі, Устінов і Мальдонадо. Зараз настав час зробити крок в ТОП-10 і спробувати отримати бій з іменитим суперником. Є Джозеф Паркер і Олександр Повєткін. Чарр зустрічається з Тревором Брайаном, так що це поки відкладається. Йому неважливо, хто з них. Олександр Усик - це хороший бій для Хантера", - сказав Гірн.