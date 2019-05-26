Арум: Ломаченко битиметься з Кемпбеллом в кінці серпня

Бій українця проти Люка Кемпбелла відбудеться в кінці серпня.

Про це повідомив промоутер чемпіона світу за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка - Боб Арум для Talksport.com.

"Ломаченко збирається битися з Кемпбеллом в кінці серпня. Ми змогли укласти цю угоду з Едді Гірном [промоутером Кемпбелла], який організовує бої для DAZN", - сказав Арум.

Раніше Арум повідомив, що Василь Ломаченко хоче провести бій проти Кемпбелла в Великобританії. Поєдинок може відбутися в Лондоні 31 серпня.

Титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBC залишається вакантним після того, як Майкі Гарсія відмовився від пояса чемпіона в даній ваговій категорії.

Нагадаємо, Ломаченко в останньому бою нокаутом в четвертому раунді переміг Ентоні Кроллу і повторно захистив титул чемпіона світу за версією WBA, а також вперше захистив титул чемпіона за версією WBO.

Джерело - Talksport.com.