Ломаченко знищив опонентів у рейтингу за статистикою ударів

Чемпіонів світу Василя Ломаченка, чемпіона WBO в напівсередній вазі Теренса Кроуфорда і чемпіона IBF у найлегшій вазі Наою Іноуе порівняли за статистикою ударів.
Цю статистику навела компанія CompuBox, яка займається обробкою даних по ударам у боксі.
Українець посів перше місце з сумою у 22 бали і випередив своїх конкурентів за всіма захисними показниками. При цьому враховувалися по 13 боїв у Ломаченка і Кроуфорда і 14 у Іноуе.
Повна статистика:
Скорочення:
+ \ - - відсоток точності ударів боксера мінус відсоток точності ударів його суперників
Total LND \ RD - кількість точних ударів за раунд
Total THR \ RD - кількість викинутих ударів за раунд
Total CONN% - відсоток точних ударів
Jabs LND \ RD - кількість точних джебів за раунд
Power LND \ RD - кількість точних сильних ударів за раунд
Power CONN% - відсоток точних сильних ударів
ОТС% - відсоток точності ударів суперника
ОРС% - відсоток точних сильних ударів суперника
ОРР LND \ RD - кількість точних ударів суперника за раунд
Нагадаємо, що Ломаченко продовжує лідирувати в рейтингу найкращих боксерів світу.
Раніше Christophe Claret створив іменний годинник для Ломаченка.
Джерело - CompuBox.