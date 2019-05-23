Ломаченко знищив опонентів у рейтингу за статистикою ударів

Чемпіонів світу Василя Ломаченка, чемпіона WBO в напівсередній вазі Теренса Кроуфорда і чемпіона IBF у найлегшій вазі Наою Іноуе порівняли за статистикою ударів.

Цю статистику навела компанія CompuBox, яка займається обробкою даних по ударам у боксі.

Українець посів перше місце з сумою у 22 бали і випередив своїх конкурентів за всіма захисними показниками. При цьому враховувалися по 13 боїв у Ломаченка і Кроуфорда і 14 у Іноуе.

Повна статистика:

Скорочення:

+ \ - - відсоток точності ударів боксера мінус відсоток точності ударів його суперників

Total LND \ RD - кількість точних ударів за раунд

Total THR \ RD - кількість викинутих ударів за раунд

Total CONN% - відсоток точних ударів

Jabs LND \ RD - кількість точних джебів за раунд

Power LND \ RD - кількість точних сильних ударів за раунд

Power CONN% - відсоток точних сильних ударів

ОТС% - відсоток точності ударів суперника

ОРС% - відсоток точних сильних ударів суперника

ОРР LND \ RD - кількість точних ударів суперника за раунд

Нагадаємо, що Ломаченко продовжує лідирувати в рейтингу найкращих боксерів світу.

Раніше Christophe Claret створив іменний годинник для Ломаченка.

Джерело - CompuBox.