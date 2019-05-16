Ісмаїл Сіллах: Регулярно зіштовхувався із расизмом в Україні

Українському боксеру Мулату Іcмаїлу через колір своєї шкіри довелося пережити чимало неприємних хвилин.

Про це розповів сам спортсмен.

"Сиджу якось в нічному клубі в Маріуполі. Друзі на хвилинку відійшли. Бачу, на мене дивак пильно дивиться і посміхається. Я хлопець життєрадісний, теж у відповідь йому посміхнувся і навіть рукою помахав. Подумав, що це мій персональний уболівальник — в Маріуполі у мене була чимала фан-база. Він же почав на мене пальцем показувати і голосно сміятися. Запитав, в чому справа. Він у відповідь визвірився: "Ти що, думаєш, раз ти негр, то крутий?". Я неприємно здивувався. Кажу нахабі: "Ти чого так зухвало себе ведеш?". Він у відповідь матом посилати почав. Тут вже я не витримав. Сказав: "Пішли, поговоримо". Я йому в двох словах змалював, що з ним буде через 20 секунд, якщо він не вгамується. На своє нещастя, він не повірив. Довелося вдарити його трохи вище щелепи",- сказав Ісмаїл.