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Ф'юрі: Я став королем надважкого дивізіону надравши дупу Кличку

Сьогодні 09:00 583 0
Ф'юрі: Я став королем надважкого дивізіону надравши дупу Кличку

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі нагадав усім, хто є королем в його вазі.

Слова боксера наводить BoxingScene:

"Я б хотів дещо прояснити. Давайте-но повернемося назад в листопад 2015 року. Тоді ні в кого не було сумнівів в тому, що Володимир Кличко був найбільшим важковаговиком. Але, коли я надрав йому дупу, то сам став королем цього дивізіону", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що Усик вибачився перед уболівальниками. Наступний бій українець може провести у вересні.

Джерело - BoxingScene.

#Ф'юрі, #король, #Кличко
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