Ф'юрі: Я став королем надважкого дивізіону надравши дупу Кличку

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі нагадав усім, хто є королем в його вазі.

Слова боксера наводить BoxingScene:

"Я б хотів дещо прояснити. Давайте-но повернемося назад в листопад 2015 року. Тоді ні в кого не було сумнівів в тому, що Володимир Кличко був найбільшим важковаговиком. Але, коли я надрав йому дупу, то сам став королем цього дивізіону", - сказав Ф'юрі.