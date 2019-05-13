Мій профіль
Цуренко без бою програла Путінцевій
Сьогодні 13:41 214
Українки здобули срібло на етапі Кубка світу в Тунісі
Сьогодні 10:44 212
Лунін отримав одну з найкращих оцінок за матч з Еспаньйолом
Сьогодні 10:36 871
Світоліна і Цуренко втримують позиції, Козлова у ТОП-70
Сьогодні 09:46 322
Зінченко: Мені заборонили підходити до кубка
Сьогодні 08:45 2069
Українка Кручова одружилася зі скандально відомим росіянином Логіновим
Сьогодні 08:36 1242
Манчестер Сіті став чемпіоном Англії
Вчора 19:10 1115
Зірок українського спорту підозрюють у несплаті податків
Вчора 14:41 1251
Олександрія гратиме матчі Ліги Європи у Полтаві або Одесі
Вчора 13:54 948
Лопатецькій потрібна термінова операція
11.05.2019 20:40 2254
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:12 Інше Назвали склад збірної України з міні-футболу 157
14:49 Футбол Джулай: Втрату Лобановського навчаєшся сприймати, але не приймати 556
14:42 Блог Найкращі українські гравці в європейських клубах 480
14:26 Навколо спорту Особенности и преимущества беговых дорожек 79
14:26 Баскетбол Михайлюк проведе автограф-сесію в Черкасах 295
14:04 Футбол Луніна не відпускають до збірної України U-20 854
13:50 Блог Про Хачеріді в Шахтарі, проблеми Динамо і чемпіонство Зінченка - ТаТоТаке 566
13:41 Теніс Цуренко без бою програла Путінцевій 214
13:27 Футбол Квашук забив мінському Динамо й очолив гонку бомбардирів чемпіонату Білорусі 412
13:25 Баскетбол Вирішальний баззер Леонарда очолив ТОП-5 моментів дня НБА 310
13:13 Футбол Конте майже узгодив контракт з Інтером 579
12:53 Футбол Збірна України U-15 виграла Кубок розвитку УЄФА 453
12:31 Бокс Назвали ім'я найідеальнішого суперника для Ломаченка 805
12:12 Теніс Удар Козлової визнали найкращим на турнірі в Мадриді 329
11:55 Теніс Цуренко — Путінцева: НАЖИВО 837
11:24 Футбол Зінченко — перевершив досягнення Лужного 495
11:05 Баскетбол Торонто і Портленд здобули путівки в фінал НБА 270
10:51 Блог Тренер, що випередив час. 11 цитат Лобановського 422
10:44 Фехтування Українки здобули срібло на етапі Кубка світу в Тунісі 212
10:36 Блог 17 років тому помер геніальний Лобановський 488
10:36 Футбол Лунін отримав одну з найкращих оцінок за матч з Еспаньйолом 871
10:22 Футбол Реал в перше у XXI столітті програв 11 матчів у чемпіонаті 785
10:11 Блог Іди до мене, моя любове - Зінченко чуттєво відсвяткував чемпіонство 1004
09:57 Футбол Рома — Ювентус: огляд матчу 584
09:46 Теніс Світоліна і Цуренко втримують позиції, Козлова у ТОП-70 322

Назвали ім'я найідеальнішого суперника для Ломаченка

Сьогодні 12:31 805 0
Назвали ім'я найідеальнішого суперника для Ломаченка

Головний редактор журналу The Ring Даг Фішер назвав ідеального суперника для українського чемпіона WBA і WBO Василя Ломаченка.

Його слова наводить Xsport.

"Якщо Ломаченко в майбутньому захоче значущого бою в Лос-Анджелесі або в іншому великому місті штату Техас (чи у великому місті, в якому гарантовано буде чимало уболівальників боксу з Мексики) проти реального мексиканського претендента, то йому слід було б звернути увагу на Берчельта. Він би став для Ломаченка ідеальним опонентом", - заявив Фішер.

Відзначимо, що Берчельт вже кидав виклик Ломаченку, а у своєму минулому матчі-реванші знову здолав Франсиско Варгаса.

Нагадаємо, Берчельт готовий піднятися у вазі заради зустрічі з українцем.

Джерело - Xsport.

#Ломаченко, #Берчельт, #бокс
Коментарі ()