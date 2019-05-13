Назвали ім'я найідеальнішого суперника для Ломаченка

Головний редактор журналу The Ring Даг Фішер назвав ідеального суперника для українського чемпіона WBA і WBO Василя Ломаченка.

Його слова наводить Xsport.

"Якщо Ломаченко в майбутньому захоче значущого бою в Лос-Анджелесі або в іншому великому місті штату Техас (чи у великому місті, в якому гарантовано буде чимало уболівальників боксу з Мексики) проти реального мексиканського претендента, то йому слід було б звернути увагу на Берчельта. Він би став для Ломаченка ідеальним опонентом", - заявив Фішер.