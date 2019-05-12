Кролла дав настанову Кемпбеллу, як перемогти Ломаченка

Боксер Ентоні Кролла дав пораду майбутньому опоненту українського чемпіона, британцеві Люку Кемпбеллу, як перемогти Василя Ломаченка.

Про це боксер розповів у своєму інтерв'ю The Boxing Voice.

"Василь Ломаченко напевно стане одним з найкращих боксерів в історії. Я бажаю йому всього якнайкращого. Ми намагалися з ним поспілкуватися, але через мовний бар'єр у нас не вийшло нормально поговорити. Зараз Василя чекає поєдинок з Люком Кемпбеллом, так що з нетерпінням чекаємо цього протистояння. Якщо Люк хоче домогтися перемоги, йому необхідно тримати Ломаченка на дистанції, використовуючи свою перевагу в габаритах і досяжності. У будь-якому випадку, це вкрай складний бій", - сказав Кролла.