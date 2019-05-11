Потенційний суперник Гвоздика зустрінеться з американцем

Екс-претендент на титул чемпіона світу в напівважкій вазі Салліван Баррера повернеться у ринг в середині червня.
Про це повідомляє 24boxing.
Кубинець проведе поєдинок в андеркарті бою Тайсон Фьюрі - Том Шварц, а його суперником буде американець Джессі Харт.
Вечір боксу за участі вищезгаданих боксерів відбудеться 15 червня у Лас-Вегасі.
Нагадаємо, Гвоздик назвав орієнтовний час наступного бою.
Також, WBC зніме документальний фільм про Гвоздика.
Нещодавно Гвоздику виповнилося 32 роки і ми згадали найкращі моменти в кар'єрі українця.
Джерело - 24boxing.