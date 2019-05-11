Потенційний суперник Гвоздика зустрінеться з американцем

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Визначилися фіналісти Ліги Європи
Вчора 06:48 2092
Вперше в історії фінали Єврокубків будуть представлені командами з АПЛ
Вчора 05:36 2630 1
Челсі у серії пенальті здолав Айнтрахт та став другим фіналістом Ліги Європи
Вчора 04:35 1540
Арсенал прогнозовано здолав Валенсію та вийшов до фіналу Ліги Європи
09.05.2019 23:50 3451
У Лізі чемпіонів вдруге в історії відбудеться англійський фінал
09.05.2019 17:28 1541 1
Усик не робитиме операцію
09.05.2019 16:32 1256
Динамо може очолити Григорчук
09.05.2019 16:14 5161
Тоттенгем вирвав перемогу в Аякса на останній секунді і вийшов до фіналу Ліги чемпіонів
09.05.2019 00:00 4907 1
Кличко-молодший може піти в політику, очоливши на парламентських виборах партію УДАР
08.05.2019 22:15 1437 3
Усик звернувся до вболівальників після травми
08.05.2019 21:38 1493
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Зірки українського футболу – на вашому стадіоні!
Зірки українського футболу – на вашому стадіоні! Андрій Твердохліб
Вчора 12:24 2771
5 тисяч Чак Норрісів. Легендарний актор організував забіг
5 тисяч Чак Норрісів. Легендарний актор організував забіг Valeriy Ruchka
Вчора 12:19 597
Феноменальна гра Федерера у сітки - серед найкращих моментів дня в Мадриді
Феноменальна гра Федерера у сітки - серед найкращих моментів дня в Мадриді Максим Буйдин
Вчора 12:03 532
Дрогба емоційно відреагував на переможний пенальті Челсі в Лізі Європи
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Вчора 09:28 2726
Усик попросив вибачення в уболівальників за бій з Такамом
Усик попросив вибачення в уболівальників за бій з Такамом Максим Буйдин
09.05.2019 20:01 1305
Що відбувалося у роздягальні Тоттенгема після виходу у фінал ЛЧ
Що відбувалося у роздягальні Тоттенгема після виходу у фінал ЛЧ Максим Буйдин
09.05.2019 18:17 1431
Тренер від Бога: Шевченко показав майстер-клас з гольфу
Тренер від Бога: Шевченко показав майстер-клас з гольфу Максим Буйдин
09.05.2019 16:27 613 1
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Щастя крізь сльози: Почеттіно не стримав сліз після виходу Тоттенгема у фінал ЛЧ Максим Буйдин
09.05.2019 16:16 1005 1
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Дружини екс-гравців збірної України запалили у спокусливому танці Максим Буйдин
09.05.2019 13:15 1186
Емоції екс-гравця МЮ після переможного голу Тоттенгема у ворота Аякса
Емоції екс-гравця МЮ після переможного голу Тоттенгема у ворота Аякса Максим Буйдин
09.05.2019 12:10 1589
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Потенційний суперник Гвоздика зустрінеться з американцем

Сьогодні 11:50 384 0
Потенційний суперник Гвоздика зустрінеться з американцем

Екс-претендент на титул чемпіона світу в напівважкій вазі Салліван Баррера повернеться у ринг в середині червня.

Про це повідомляє 24boxing.

Кубинець проведе поєдинок в андеркарті бою Тайсон Фьюрі - Том Шварц, а його суперником буде американець Джессі Харт.

Вечір боксу за участі вищезгаданих боксерів відбудеться 15 червня у Лас-Вегасі.

Нагадаємо, Гвоздик назвав орієнтовний час наступного бою.

Також, WBC зніме документальний фільм про Гвоздика.

Нещодавно Гвоздику виповнилося 32 роки і ми згадали найкращі моменти в кар'єрі українця.

Джерело - 24boxing.

#Баррера, #Харт
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