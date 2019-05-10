Генсек Федерації боксу Росії: Гассієв кращий за Усика

Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов хоче побачити реванш Усика і Гассієва.

Про це він розповів, коли прокоментував травму чемпіона світу WBC, WBO, IBF у першій важкій вазі українця Олександра Усика.

"Бажаю якнайшвидшого одужання Олександру. Я дуже хочу побачити якнайшвидший реванш Усика і Гассієва. Усик, безсумнівно, висококласний боксер, але вважаю, що Гассієв краще.

Хотів би побажати Олександру не хворіти, йому ще рано хворіти. Попереду реванш", - сказав Кремльов.