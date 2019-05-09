Кемпбелл: Я збираюся перемогти Ломаченко

Британський боксер Люк Кемпбелл не хоче підлаштовуватися під Василя Ломаченка під час поєдинку за пояси WBC, WBA і WBO.

Про це повідомив сам боксер для Boxing News.

"Немає ніякого плану конкретно на нього. Я збираюся перемогти його і залишатися собою. Він буде битися саме зі мною. Це буде просто, як звичайний наступний бій. Так, він перший номер рейтингу найкращих боксерів світу, але все завершиться нашим поєдинком. А в рингу може статися всяке". "Ми обидва поставимо на стіл свою швидкість, свою силу, техніку, все. Це буде захопливий поєдинок. Зробімо це", - сказав Кемпбелл.

Нагадаємо, Кемпбелл розуміє, що фаворитом поєдинку буде його суперник.

Джерело - Чемпіон.