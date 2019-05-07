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Усик стане хорошим доповненням для суперважкої ваги

Сьогодні 09:00 133 0
Усик стане хорошим доповненням для суперважкої ваги

Олександр Усик потрібен у суперважкій вазі.

Про це повідомив чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа.

"Удачі Усику в поєдинку проти Такама. Він стане хорошим доповненням для суперважкої ваги, він дуже талановитий. Це гарне ім'я.

"Зараз всі хочуть хороші поєдинки. Трансляторам необхідні міцні боксери. Вони будуть раді співпрацювати з Усиком, вони будуть робити його поєдинки, вони вкладуть стільки фінансів, скільки можуть, щоб організувати такі бої", - сказав Джошуа.

Нагадаємо, свій дебютний поєдинок у суперважкій вазі Усик проведе 25 травня в Оксон-Хіллі, США. Суперником українця стане колишній опонент Джошуа Карлос Такам.

Джерело - Чемпіон.

#Джошуа, #Такам, #Усик
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