Усик стане хорошим доповненням для суперважкої ваги

Олександр Усик потрібен у суперважкій вазі.

Про це повідомив чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа.

"Удачі Усику в поєдинку проти Такама. Він стане хорошим доповненням для суперважкої ваги, він дуже талановитий. Це гарне ім'я.

"Зараз всі хочуть хороші поєдинки. Трансляторам необхідні міцні боксери. Вони будуть раді співпрацювати з Усиком, вони будуть робити його поєдинки, вони вкладуть стільки фінансів, скільки можуть, щоб організувати такі бої", - сказав Джошуа.