Усик стане хорошим доповненням для суперважкої ваги

Олександр Усик потрібен у суперважкій вазі.
Про це повідомив чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа.
"Удачі Усику в поєдинку проти Такама. Він стане хорошим доповненням для суперважкої ваги, він дуже талановитий. Це гарне ім'я.
"Зараз всі хочуть хороші поєдинки. Трансляторам необхідні міцні боксери. Вони будуть раді співпрацювати з Усиком, вони будуть робити його поєдинки, вони вкладуть стільки фінансів, скільки можуть, щоб організувати такі бої", - сказав Джошуа.
Нагадаємо, свій дебютний поєдинок у суперважкій вазі Усик проведе 25 травня в Оксон-Хіллі, США. Суперником українця стане колишній опонент Джошуа Карлос Такам.
Джерело - Чемпіон.