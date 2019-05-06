У горах Мексики розбився літак з уболівальниками Сауля Альвареса

Невеликий пасажирський літак пропав з радарів в Мексиці.

Про це пише Telemundo 51.

За інформацією видання, Bombardier Challenger 601 перестав виходити на зв'язок в штаті Коауїла на півночі Мексики 5 травня близько 19:00 (03.00 6 травня за київським часом). Він прямував з аеропорту Маккаран в американському Лас-Вегасі (штат Невада) в аеропорт Монтеррей (мексиканський штат Нуево-Леон). Зараз ведуться пошуки як на землі, так і з повітря.

Повідомляється, що на борту знаходилися три члени екіпажу і невстановлене число пасажирів. Вказується, що вони поверталися після відвідин бою мексиканського боксера Сауля Альвареса.

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Джерело - Чемпіон.