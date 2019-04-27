Трансляція Постол – Мімун: дивитися онлайн 28.03.2019

У суботу, 27 квітня, на арені Cosmopolitan of Las Vegas в Лас-Вегасі (США) відбудеться великий вечір боксу, в рамках якого свій поєдинок проведе український боксер першої напівсередньої ваги (до 63,5 кг) Віктор Постол.
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Нагадаємо, в 2015 році Постол завоював пояс чемпіона світу за версією WBC, проте вже в наступному році втратив його в поєдинку з Теренсом Кроуфордом, якого експерти називають найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії. Суперником Віктора Постола стане француз Мохамед Мімун.
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На території США вечір боксу покаже канал Showtime.
В Україні бій Постол – Мімун покаже канал Xsport.
Час початку – ранній ранок неділі, 28 квітня. Орієнтовно, бій Постола почнеться о 06:00 ранку. Відзначимо, що переможець бою Постол – Мімун отримає можливість битися за статус обов'язкового претендента на пояс WBC в суперлегкій вазі.
Джерело - Чемпіон.