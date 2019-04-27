Восьмикратний олімпійський чемпіон Усейн Болт передав Фонду Кличко свої бігові кросівки в якості лоту для благодійного аукціону.

Про це Володимир Кличко заявив під час конференції з маркетингу Sport Marketing Conferense.

На попередньому аукціоні у 2016 році, були продані шкіряна куртка Арнольда Шварценеггера і картина Сильвестра Сталлоне.

Наступний аукціон вже знаходиться в стадії організації й кросівки Болта стали одним з перших лотів.

Нагадаємо, Владислав Сіренко зустрінеться 27 квітня з аргентинцем Леандом Даніелем Робутті.

Раніше Сіренко нокаутував Насіменто вже в третьому раунді.

Джерело - Чемпіон.