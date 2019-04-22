Кличко: Сподіваюсь, Берінчик не буде боксувати з Ломаченком

Легендарний боксер Віталій Кличко має надію, що за титул чемпіона Берінчик боксуватиме не з українцем Василем Ломаченком, який володіє титулами WBO і WBA.

Про це сказав сам мер Києва.

"І з кожним випробуванням він піднімається на сходинку впевненості в собі, і водночас уже готується до ключового бою, якого чекають всі, бою за звання чемпіона світу. Але я сподіваюся, що не з Ломаченком. Василь зараз найсильніший боксер світу і для нас, українців, буде важко уболівати, коли битимуться два українці. Тому я впевнений, що є багато суперників за різними версіями і вагою і було б непогано, щоб Денис зустрівся з іншими бійцями ", - сказав Кличко.

Нагадаємо, Берінчик переміг Аракаву та захистив титул WBO International.

Окрім цього Митрофанов нокаутував Вальєхо в другому раунді.

Джерело - isport.ua.