Не пропустіть бій за титул WBO International у легкій вазі Берінчик — Аракава. Поєдинок відбудеться 20.04.2019.

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Чемпіонський бій Берінчик — Аракава відбудеться в рамках вечора боксу в київському Палаці спорту в рамках боксерського шоу компанії братів Кличків K2 Promotions. Вечір боксу розпочнеться о 22:25 за київський часом.

Поєдинок Берінчик — Аракава: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Інтер.

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Другим головним боєм вечора буде 8-раундовий поєдинок Дениса Митрофанова. Суперником українця стане іспанець Хорхе Вальєхо на прізвисько Акула.

Не пропустіть бій Берінчик — Аракава, який відбудеться, сьогодні, 20 квітня о 22:25.

Нагадаємо, за результатами зваження Берінчик легче за Аракаву. Також, напередодні боксери провели відкрите тренування.

Джерело - Чемпіон.