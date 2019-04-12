Кролла помітно нервує напередодні поєдинку проти Ломаченка

Суперник Ломаченка помітно нервує напередодні бою.
Про це повідомляється у спільному Instagram-акаунті чемпіона світу у важкій вазі за версією IBF, WBC і WBO Олександра Усика і чемпіона WBA і WBO в легкій вазі Василя Ломаченка.
Відео демонструє підготовку Ломаченка і його суперника британця Ентоні Кролли до фотосесії перед їх титульним поєдинком.
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Нагадаємо, в Україні пряму трансляцію чемпіонського бою Ломаченко - Кролла онлайн покаже телеканал Інтер в рамках проекту "Великий бокс на Інтері". Початок трансляції о 5:50.
Також, Василь Ломаченко та Ентоні Кролла провели дуель поглядів.
Джерело - Чемпіон.