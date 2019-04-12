Кролла помітно нервує напередодні поєдинку проти Ломаченка

Суперник Ломаченка помітно нервує напередодні бою.

Про це повідомляється у спільному Instagram-акаунті чемпіона світу у важкій вазі за версією IBF, WBC і WBO Олександра Усика і чемпіона WBA і WBO в легкій вазі Василя Ломаченка.

Відео демонструє підготовку Ломаченка і його суперника британця Ентоні Кролли до фотосесії перед їх титульним поєдинком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_17) 10 Апр 2019 в 1:28 PDT

Нагадаємо, в Україні пряму трансляцію чемпіонського бою Ломаченко - Кролла онлайн покаже телеканал Інтер в рамках проекту "Великий бокс на Інтері". Початок трансляції о 5:50.

Також, Василь Ломаченко та Ентоні Кролла провели дуель поглядів.

Джерело - Чемпіон.